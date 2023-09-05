國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室質疑國慶主視覺，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，「同屬一個中國的九二共識」，這才是真的要消滅中華民國吧？民進黨又不是首次執政，「 不詛咒中華民國，國民黨就不會選舉」？

內政部國慶籌備委員會公布主視覺，主題訂為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，雖以國旗紅藍白三色構成，卻不見中華民國或英文縮寫ROC，讓藍白陣營怒斥，根本是將意識形態凌駕國家之上。對此，慶籌會秘書長花敬群表示，活動標題最前面四個字就是中華民國，希望外界不要過度政治聯想。

陳世凱說，國民黨「又又又」來了；綜觀歷次選舉，從縣市首長再到總統大選，國民黨不是喊民進黨的候選人當選，中華民國就會滅亡，就是民進黨要消滅中華民國，是不是只要不詛咒中華民國，國民黨就不會選舉？

陳世凱表示，台灣經歷過政黨輪替，民進黨更非首次執政，不僅看見了「中華民國」依然存在，讓侯友宜團隊提出的質疑，不攻自破；他們更想問，難道沒有在國慶時，看到從總統府上空飛過的巨幅國旗嗎？還是國民黨只會嘴上「關心中華民國」，所以才會視而不見？

陳世凱指出，民進黨不論是在國際的交流往來，或者是在面對中國大陸的文攻武嚇下，都全力捍衛中華民國，相信世界和國人都有目共睹。

他說，奉勸侯友宜和其團隊，與其質疑民進黨能否捍衛國家主權，守護台灣，不如先問問國民黨，是否敢在習近平面前捍衛中華民國，又為什麼認同已被中國大陸定義為，「同屬一個中國的九二共識」，這才是真的要消滅中華民國吧？