昨天有14縣市因海葵颱風停班課，一名男網友分享，颱風天宣布停班停課後，公司發了公告，表示颱風天出勤員工可領1500元津貼，不出勤者則是無薪假，讓他很好奇這樣符合勞基法嗎？引起網友討論，不少人看完驚呼，老闆人超好，因為颱風假本就是無薪假，出勤多給1500元津貼根本超佛。

一名男網友昨在Dcard上分享，颱風天宣布停班停課，公司發了一份公告，表示颱風天出勤員工可領1500元津貼，不出勤者則是無薪假，很好奇這樣是否合法。

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，原PO的老闆根本佛心來著，「出勤還有1500津貼，這根本良心老闆了吧，一堆老闆叫人颱風上班還在那邊裝死的」、「出勤還多1500元，根本是好老闆」、「真好，出勤還有1500元可拿」、「颱風假不支薪，所以願意出勤還給1500算很佛了」。

另有網友說，颱風假本來就是無薪假，根據《勞基法》規定，勞工因颱風而無法出勤，雇主依法可不給薪，但不能將颱風假視為曠工、遲到或事後強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利的處分。