Bella 5日舉辦新歌活動。（陳俊吉攝）

高以翔逝世將滿4年，26歲女友蘇湘涵（Bella）近來宣布發行新單曲〈What We On〉，5日舉辦新歌活動。同是她首度鬆口談論近況，表示，目前單身中，但近年歷經男友離世、網路霸凌，曾陷入憂鬱情緒，求助過心理醫生、淺意識催眠等，治癒身心。

她分享，當時事發後，長期被酸民言語霸凌，還惡意痛批全因她顴骨太高，不好的面相才會害了人， 甚至還有網友把她的臉合成色情圖片，十分惡劣，加上她當年年僅23歲，面對人生的巨變，長達1年半的低潮期，每天都哭到睡著，坦言，真的非常難過，但也不能控制別人的言論，她只好調適自己心態，「我好好追求我想要的事情、夢想。」

她至今仍會思念高以翔，同時也努力學習面對自己，「這是最難，如果只是逃避很容易，前2年我完全不想做任何事情，花了很多時間面對，現在每年都在成長。」至於現在有跟高以翔的爸媽聯絡？她說：「時間很忙，沒有太多聯絡，永遠是他家人，很珍惜祝福。」

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