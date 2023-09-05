交通部組織調整將於9月15日生效，部內設置6司6處，另下設觀光署、中央氣象署、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局、航港局及運輸研究所等8個機關，其中原觀光局及中央氣象局改設為署，原公路總局更名為公路局，交通部今公布一級單位主管人事。

交通部指出，原秘書室、重大工程督導會報、交通動員委員會等單位，整併成立「綜合規劃司」；原路政司、道路交通安全督導委員會劃分為「路政及道安司」及「公共運輸及監理司」；原郵電司納入交通產業發展及國際事務業務後成立「交通產業發展及國際事務司」；原管理資訊中心、科技顧問室整併成立「交通科技及資訊司」。

交通部表示，綜合規劃司司長由現任技監兼重大交通工程督導會報執行秘書張垂龍調任；路政及道安司司長由現任參事兼道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴調任；公共運輸及監理司司長由現任路政司司長林福山調任；交通產業發展及國際事務司司長由現任參事陳進生調任；交通科技及資訊司司長由現任運輸研究所副所長黃新薰調任；航政司司長由現任司長何淑萍續任。

所屬機關首長，除觀光署由行政院呈請總統任命中之外，中央氣象署署長由現任中央氣象局副局長程家平陞任，鐵道局局長由現任該局副局長楊正君陞任。

公路局局長陳文瑞、高速公路局局長趙興華、民用航空局局長林國顯、航港局局局長葉協隆及運輸研究所所長林繼國均由現任首長續任。