男星林彥俊今（5）日遭到台灣網紅千不二子爆料，提到男方交往過程中不只冷暴力，甚至還會去嫖妓的指控。對此，林彥俊稍早也透過工作室發出聲明，嚴正否認。

林彥俊稍早針對上午的事件發布3點聲明，「近日，有部分網友編造林彥俊先生嫖娼等不實消息，發布並散播詆毀林彥俊先生的言論」，此行為造成他名譽上的侵害，因此，請發表過相關內容的網友立即刪除，並停止轉發相關訊息。

林彥俊工作室發布3點聲明反擊。（圖/微博 林彥俊工作室）

接著，聲明中也提到，以上行為已經違反相關法律，並針對此次事件全權交由律師處理，「就部分情節嚴重的網路用戶之侵權行為提起訴訟，以維護林彥俊先生的合法權益」，最後也提醒網友們要審慎判別網路上的內容，以免侵害他人的權益，更呼籲「抵制網路暴力」。

事實上，林彥俊因參加《偶像練習生》而爆紅，2018年以男團「NINE PERCENT」出道，除了歌手身分外，還跨足戲劇圈，在2020年主演《原來我很愛你》大獲好評，受到許多粉絲喜愛。