一袋袋魚屍打撈起後就放置在船上及岸邊，數量相當驚人。（照片 / 民眾提供）

淡水河黃金水岸。（照片 / 民眾提供）

近日受海葵颱風登陸影響，新北市淡水河出現大量魚屍。今（5）日早有不少民眾騎車經過淡水黃金水岸附近時，見到大量魚屍漂浮在河面，甚至岸邊處處布滿成堆的魚屍，由於都已經發臭，估計已死亡多天，陣陣的惡臭掃掉民眾的遊憩興致，嚴重影民眾觀感。

目擊民眾向本報投訴，他今早帶著家人騎腳踏車經過黃金水岸，遠遠就聞到噁心臭味，由於腐臭味過重，他特別停下來車查看，竟然發現有大量魚屍翻白肚漂浮在河面及岸邊，不過已有見到疑似環保局或是公家機關的派人清理，一袋袋魚屍打撈起後就放置在船上及岸邊，數量相當驚人。

民眾向記者說，「魚屍散發最臭處應該在翠園餐廳那段，工人在那處理，很多死魚一小堆一小堆的。」

民眾也透露滬尾漁港河面上也出現微量死魚。（照片 / 民眾提供）

另，民眾也透露滬尾漁港河面上也出現微量死魚。根據本報向高灘地管理局及環保局詢問，高灘地管理處稍早時已委託工人處理相關清理事宜。

高灘地管理處回應，本（5）日上午淡水榕堤一帶有死魚通報，數量約10條，已於9時前完成清理。

環保局則表示，近期氣候不穩定，連日暴雨得河道擾動水溫變化較大，影響魚群適應能力造成死亡，再加上漲退潮關係，因此釀死魚擱淺。