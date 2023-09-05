日本於8月24日排放福島核廢水入海後，中國大陸外交部隨即宣布，禁止所有日方水產品進口，而日本也已向世界貿易組織（WTO）提交書面文件表達對陸方的抗議，此事件今（5）日成為微博熱議話題，一名擁有千萬粉絲的博主更直言，這一切都是日本的陰謀。

日本外務省昨日宣布，已向WTO提交書面文件，強調對於大陸禁止日方水產品進口的作法完全無法接受，並會持續要求大陸撤銷該措施。

對此，以評論時事聞名、在微博擁有近1480萬名粉絲的曉磊今指出，其實這一切都是日本的陰謀，因為它們在把核廢水排入海之前，肯定已想到大陸會禁止水產品進口，但最後依舊堅持如此，為的是想在國際社會賣慘，將自己包裝成受害者，以便轉移國際焦點，再次對大陸貼上恃強凌弱的標籤，「其心可誅」。

針對日本排放核廢水入海的相關行為，曉磊認為背後有打擊大陸的陰謀。（翻攝自新浪微博）

另外，《共同社》今日報導，有日本農林水產省幹部透露，對於大陸禁止水產品進口的措施已有應對方式。該幹部說明，日本以往捕撈到帶殼扇貝後，會先在大陸加工，再直接於當地販賣或出口到其他國家，之後日本將增進加工能力自行處理，而其他水產品，也會嘗試拓展大陸以外的市場。