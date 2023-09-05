基隆市長謝國樑（中）、前議員王醒之（左二）與社大學員體驗暖暖獨特的藍染產業文化。（徐佑昇攝）

基隆社大步道學課程就地取材手作步道。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆社大透過12年國教跨域計畫辦理祖孫共廚夏令營。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

終身學習理念已是教育界潮流，基隆市政府長年推動社區大學不遺於力，並於本年度教育部年度獎勵地方政府及社區大學評鑑中，首度奪下「特優」佳績，為創校24年以來最好的成績。基市府特別安排5日於市務會議中獻獎，也給予市府相關團隊及基隆社區大學極大的肯定。

基市府教育處表示，基隆社區大學為耕耘基隆在地學習風氣，透過市府部門間跨局處的資源連結，發展出豐富多元的終身學習課程，例如社區營造、社區規畫師、在地青年社群產業創生，並提供弱勢學子生態體驗學習，如木工課程、步道走讀等。

而適逢月眉國小整併廢校釋出空間，市府即媒合社大，協助改善修整校區，打造出全台首座「實體社大」的響亮招牌，實現社大人的夢想，擁有完整校園作為營造空間，更跨足不同領域，推出養蜂、農藝、礦業文化相關課程，讓整座城市的資源都可以充分傳遞出屬於在地故事的情感連結。

教育處說，基隆社大於1999年成立，是全國社大運動浪潮中第3所成立的社大。經營這24年來不斷開辦優質課程，將豐富的經驗知識系統化傳遞分享給本市市民，於辦學面向不斷創新，拓展地方知識網絡的連結，增加社區公共參與；在「月眉學園」實體空間的活化上，透過師生、志工及同仁的努力，將閒置校舍，營造為適合全齡參與的終身學習據點，持續強化在地社區的凝聚力。

基隆市長謝國樑也期勉社大團隊持續努力，扎根在地、深耕城市議題、實踐全齡友善，藉由師生攜手合作、共學與陪伴共創基隆，為社大帶來與時俱進的公共服務形象與品牌，將基隆打造成為學習型的有愛城市。