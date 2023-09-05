台電台東區處今上午全數動員展開搶修行動，共270名工程人員投入現場搶修。（台電提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東停電災情多為樹倒拉扯電線、電桿折損，或是樹壓毀線路，因此清除倒木成為復電耗時的主因。（台電提供／蕭嘉蕙台東傳真）

海葵颱風挾強風豪雨襲台，台東地區至今尚有6520戶停電中，台電出動270名工程人員進場搶修，經濟部次長曾文生也掛保證「天黑前恢復9成供電」，台東區處長邱雲翔則私下透露，清除倒木才是復電耗時的主因。

台東停電搶修秘辛曝 曾文生掛保證天黑前復電9成

海葵颱風釀台東縣大停電，累計曾停電戶數高達8萬2446戶，目前尚有約6520戶停電中，以池上鄉、卑南鄉、東河鄉、延平鄉及海端鄉等地區為主。

台電台東區處今上午全數動員展開搶修行動，另有宜花高屏、新北及苗栗以南區處派遣支援人力，共270名工程人員投入現場搶修，雖然多數民眾都體諒災復不易，但也不免抱怨「要停電到什麼時候」、「冰箱食物壞光光了」，更有人反諷「持續邁向停電」。

行政院長陳建仁今上午前往台東視察永樂排水治理及都蘭國中災復作業，允諾全力協助災後復原，至於停電停水災情，經濟部次長曾文生拍胸說，預計今天天黑以前，9成以上的電一定會恢復，但部分地區需等道路修復以後才能搶修，台電的原則就是「路通到哪裡，我們電就會恢復到哪裡」。

台電台東區處長邱雲翔舉例，以樹倒壓斷線路，影響20戶的受損範圍來看，停電搶修需3小時，但其實2小時都是在鋸樹或清除倒木，間接透露復電搶修背後真正難處。