卸下金酒董座重任的謝世傑表示已完成階段性任務，希望新任董座能帶領金酒再創佳績。(于家麒攝)

金酒新任董座吳昆璋希望能以他在法制上的專長，來健全並改善金酒公司內部的體制與規章。(于家麒攝)

金酒「陳高隊」接力棒次重抽籤，最後由總經理丁丞康(右二)抽中第一棒、董事長吳昆璋(左一)第二棒，副總黃海山(右一)還是抽到最硬的第三棒。(于家麒攝)

金酒公司今(5)日無預警突撤換董座，上午召開董事會會議通過推舉董事吳昆璋擔任董事長，原任董事長謝世傑將回歸縣府專職秘書長工作。金酒隨後並於該公司多媒體室隆重舉行介紹會，縣府與金酒上下重要幹部均到場表示歡迎與祝賀。金酒表示，將借重新任董事長吳昆璋之管理及法制長才，為公司奠定更厚實之基礎，並健全與改善內部體制，以強化治理之目標。

據了解，現年57歲的吳昆璋為國立嘉義師範學院數理教育學系學士、國立中正大學勞工研究所法學碩士、律師高考及司法官特考合格。歷任國立金門大學兼任教師、國立台中科技大學兼任教師、國家文官學院講座、台灣台中地方檢察署檢察官、福建金門地方法院法官、台灣雲林地方法院法官、台灣南投地方法院法官、庭長代理院長等職，教育與法界經驗豐富。

卸下金酒董座重任的謝世傑表示，奉派兼任8個多月的代理董事長，承蒙大家的協助與支持，讓公司的運作在去年選舉後順利無縫接軌，並開創諸多新事務，諸如公開遴選總經理、經武酒窖觀光化、舉辦第一屆金酒杯調酒賽、規畫第一屆金酒杯休閒路跑、坑道儲酒銀行及感恩釀的順利替代慰勞金等，也完成階段性任務，今日交棒予新的董事長吳昆璋。在他倆的相處時間中可以感覺出吳董是一位頭腦清晰、反應快速、人和又好的「一時之選」，相信在他的領導下金酒必能再創營運佳績。

新任董座吳昆璋在接受媒體聯訪時則說，其實他也是上個禮拜才收到要接任董事長職務的消息，希望能以他在法制上的專長，來健全並改善金酒公司內部的體制與規章，當下雖然覺得很「Shock」，但以他曾在金門地院擔任過2年法官的職務，對這片土地也非常熱愛，便毅然而然的接下這份挑戰。

吳昆璋表示，金酒是一個非常大的企業，擁有1160多位員工，在公司的制度裡面還是有一些長久的問題需要解決；在他接任後將以他的法學專長，不管在人事制度、升遷管理與經營等面向上都希望能做出一些改變，尤其在採購方面更需要公開、透明與制度化，才能讓公司朝向更好的發展。

介紹會後，卸下董座重責的謝世傑也把即將舉辦的「第一屆金酒杯路跑接力賽」，交棒給新任董座吳昆璋，這隊由金酒董事長、總經理及副總3位高層組成的「陳高隊」，接力棒次也當場重抽籤，最後由總經理丁丞康抽中第一棒、董事長吳昆璋第二棒，副總黃海山則還是抽到「籤王」最硬的第三棒。謝世傑也在一旁打趣的說，屆時他將會以秘書長的身分，鳴完槍後為他們3人加油助陣。

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