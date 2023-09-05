一年一度的基隆嶼國際磯釣賽將於10月中旬登場，基隆市長謝國樑及磯釣大使沈文程等人，5日上午舉行說明記者會。謝國樑表示，今年的磯釣賽限定84人參賽，總獎金及商品合計價值超過新台幣50萬元，邀請各路磯釣好手手刀報名，切磋技藝。

謝國樑表示，基隆嶼一直是釣友們的夢幻釣點，這裡擁有得天獨厚的地理環境，周圍海域的洋流帶來豐富的魚獲，再加上基隆嶼特有的地形，常有許多磯釣客心儀的魚種。今年磯釣賽適逢疫情開放後，吸引了歷年來最多國家的詢問，包括日本、韓國、馬來西亞、香港等。

謝國樑說，今年磯釣賽的總獎金及贊助商品合計價值已超過50萬元，是歷年最高，讓選手們不僅能透過賽事切磋技藝，與釣友交流外，還能爭取佳績並獲得豐厚的獎勵，比賽將於6日上午10時開放報名。

另外，今年裁判陣容，由歷屆磯釣賽的優勝選手組成，陣容專業及堅強，有傳承及鼓勵後起之秀的目的，期待每屆磯釣賽都能新人輩出，再創新的佳績。基隆市政府也持續與海洋保育署合作，將友善的釣魚觀念和環境教育融入賽事中，例如小魚放生，垃圾不落地不落海，以及垂釣回報機制，建立釣友共同營造永續環境及友善釣魚態度。

產發處表示，今年賽制採個人賽及團體積分對抗賽二種賽事，不僅鼓勵賽隊參賽爭取釣隊榮譽，也同時能保有個人績分表現的獨有佳績，團體賽每組3人，上限20組。個人及團體賽參賽人數上限為84人。

個人賽獎金部分，個人賽前三名獎金分別是一萬、二萬元及三萬元，第五名至第八名及三項大尾獎（白毛、黑毛、刺尾鯛科），獎金皆為5000元；而團體賽部分，前三名獎金分別是一萬元、二萬元及三萬元。

本屆賽事贊助廠商也熱情響應，包括ETUOH漁拓釣具、Shimano三司達企業、Okuma寶熊釣具、Daiwa大和企業、東江釣具、HCF新慶發國際、滿點生技等漁釣具業者。此外，許多國內品牌也加入贊助行列，如海聖威生技、廣吉食品、臺虎精釀和新萬仁、上山採藥等品牌都響應參與共同支持基隆磯釣賽事，總贊助選手禮及摸彩商品價值約達30萬元整。