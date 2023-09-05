李李仁在《黑盒子》中飾演一名流浪漢。（雄影提供）

高雄電影節今（5日）公布「特別放映」短片《黑盒子》，改編自同名人氣驚悚網漫，此為LINE台灣首次嘗試獨立IP開發與影視文本改編的作品，由李李仁、莫允雯主演，以情感和人性的思考為核心，深入挖掘人性的不同面貌，同時保留原著驚悚恐怖的都市怪誕風格，導演李昭樺直呼「翻開《黑盒子》的每篇都充滿驚喜」，將漫畫影視化帶來有別以往的台劇的風格。

《黑盒子》瀏覽數超過5000萬、曾霸榜LINE WEBTOON恐怖類前3名的，是LINE台灣第一個推動在台灣影視化的作品，目前系列影集積極籌拍中，首部同名電影短片將在雄影亞洲首映。

原著漫畫目前共有200多話、70幾個故事，導演李昭樺分享，當初看到故事時，第一個想法便是覺得「腦洞大開」，「大部分的故事題材跟過往看過的不一樣，很新奇，最有趣的是打開一個新篇章時，讀者不知道會看到什麼，總會有所期待又超乎想像」。另外他也解釋原作者Pony（廖軒毅）之所以將作品取名為《黑盒子》，正是認為人性就像飛機的黑盒子一樣，不知道經歷過什麼，只能透過黑盒子去揭露外表看不出的細節。

3D動畫出身的導演李昭樺曾以國片《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳視覺效果，《黑盒子》為其首次執導漫畫改編作品，李昭樺認為翻拍短篇題材較無前後完整度的束縛，反而讓他能更自由地創作，至於在200多話原創內容中選擇同名故事《黑盒子》翻拍，則是認為這篇早期的故事更能體現作者Pony的風格基調，「它並不是科幻、也不是有人有超能力那種奇思妙想 ，它反而是接近現實所發生的怪事，也就是所謂的都市怪誕」。

李李仁飾演一名流浪漢，某天遇上一名面具神秘客，並售出自己剩下的生命，從此受到黑盒子的詛咒，進入無止盡的時間迴廊。對於選角，李昭樺表示這個篇章需要一個在人生上有一定歷練的角色，也希望人物情感上能表現多一點，因此需要一個在演技和各方面都非常成熟的演員，且是個大家所熟知的面孔，李李仁便是他心中首選。而關鍵角色「面具神秘客」則由莫允雯演出，李昭樺直言，該角色很特別，在原作裡較少著墨，過了幾十話才透露神秘客見證了人類一萬多年歷史，因此他希望找一個融合東西方面孔、充滿神秘色彩的演員，不知來自哪個年代或國度，好像有說不完的故事，而莫允雯便雀屏中選。

李昭樺透露，此次播映的《黑盒子》原本並不是導演組心中所想的樣貌，是在與主演李李仁討論過程中調整，而這樣有機的創作方式讓角色更有血有肉，中後段轉變也更為自然地帶觀眾進入角色心理，李昭樺直言和李李仁的合作過程相當愉快。至於漫畫影視化的困難之處，李昭樺表示一開始有考慮是否要遵循原創漫畫，以黑白形式呈現，經過不斷地嘗試探索，最終在拍攝及後製過程先以黑白片的方式創作，而後再將顏色巧妙補上，創造出專屬於黑盒子影視化的風格。該片更率先在國際上傳來捷報，勇奪2023美國水牛城夢幻奇幻電影節「最佳國際短片」大獎。

另外，為了抓住原著精髓，團隊花了非常多時間與原創作者Pony詳細討論，以及上網逐一細看網友的評論，再一次次把想法慢慢收斂，讓觀眾看到有別以往的台劇風格。而特效上的表現也是亮點之一，李昭樺表示，除了盡量百分之百還原漫畫中的名場面，也延伸了一些原著中沒有的畫面，巧妙增加情緒上的鋪墊，「比如說面具人把黑盒子交給流浪漢的鏡頭，這個是完全一比一還原的；流浪漢跪在地上一個遠景，左邊有上帝光打下來，前面有個壁畫，好像一個人在教堂前懺悔，這個鏡頭就是在原著中沒有的」。

《黑盒子》電影短片特別放映暨粉絲見面會將於10月22日登場，特映場優惠套票將於明天9月6日（三）中午12點在OPENTIX售票系統全面啟售。高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。