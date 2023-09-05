一名海底撈員工最近在網路上抱怨，一個月薪水3萬多，才做8天就被扣了8萬2888元，等於做白工，不過網友們看到扣錢項目都跟衛生有關，像是掉落地面的手套繼續使用扣1萬等，反過來砲轟原PO，是他自己的問題。

原PO在臉書「爆料公社二社」指出，稱自己在海底撈工作，結果上班8天就被扣8萬2888元，很難想一個月過後會扣到多少，月薪3萬多的薪水根本不夠付，是在做白工。

原PO貼出扣款明細，像是金額比較大的是2次掉落地面的手套繼續使用，各扣1萬、掉到地面的菜瓜布放回水槽，扣1萬、拿下水道水桶到洗鍋間水槽裝水，扣2萬。其他還有多支湯勺不潔、多個鍋具不潔、使用咖啡色抹布擦餐具、洗鍋區下水道未刷洗、多個漏網及肉夾不潔等，扣1000至2000元不等。

原PO貼出自己被公司扣錢的明細表，被網友砲轟。(翻攝自爆料公社二社)

貼文曝光後，許多網友留言，「看到這個讓我更想去吃海底撈」、「所以扣得好，海底撈真的有在顧食品衛生」、「你的問題一大堆還來討罵？我如果是老闆扣你這些我都覺得太少」。但也有人認為這樣扣錢是違法的，「如果認為員工不適任，請直接資遣就好」、「業者不該用任何形式或方法、條件、規則扣員工的工資，哪怕只是1塊錢，這都不符合勞基法」、「可信度不太高」。