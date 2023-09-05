民眾黨立法院黨團今開記者會，批評數位部明年度與打詐相關的預算僅有3億，內容空泛。數位部次長李懷仁反駁，先前已有多次向外說明打詐國家隊的分工，立委對於打詐分工不清楚，有所誤解，盼不要刻意忽視數位部公務同仁在防詐上的努力。（報系資料照片）

民眾黨立法院黨團今開記者會，批評數位部明年度與打詐相關的預算僅有「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」，且經費僅有3億，內容空泛。對此，數位部次長李懷仁反駁，先前已有多次向外說明打詐國家隊的分工，數位部協辦的是堵詐、阻詐，立委對於打詐分工不清楚，有所誤解，盼不要刻意忽視數位部公務同仁在防詐上的努力。

李懷仁指出，明年度預算中，直接用於防詐部分，主要是強化數位信任與智慧防詐環境，提升電商、第三方支付產業以及電子遊戲防詐能力與韌性，屬於「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」。

該計畫依行政院「打詐行動綱領1.5版」分工，從源頭阻詐，規畫開發政府、民眾及產業使用的數位防詐工具，同時推動主要電商導入國際FIDO標準與應用，建置隱碼技術，並持續查核第三方支付業，強化業者防洗錢，讓高風險業者無法取得虛擬帳號，另建立多元防詐通報聯防機制，透過與警政署165情資分享與共同協作聯防。

李懷仁說，智慧防詐計畫預算編列預算僅有3億元，但數位部會持續爭取支持預算，明年也有編列預算維持政府專用短網址、政府專用短碼「111」簡訊等數位信任平台服務的營運，今年也已進行不同層面的多項堵詐、阻詐，多次對外說明具體進度和成效。

另外，立委指的上萬家第三支付業者是登記有營業項目的公司數，實際上以第三方支付服務業為主要營業項目的業者約100餘家，恐是對支付產業運作實務的誤解。李懷仁強調，第三方支付業者未於年底前向數發部完成能量登錄，將被銀行視為高風險業者，不提供虛擬帳號業務服務。

李懷仁說，針對物流隱碼技術，政府目前已協助FriDay購物、momo、博客來導入，目前有多家電商導入技術進行場域驗證，或洽談電信業者；電子遊戲點數詐騙部分，政府促使業者推出「遊戲延遲入點」，配合「點數防詐鎖卡平台」服務，詐騙案數已由單月最高1500餘件，下降至7月約600餘件；短網址服務則提供超過2300萬次轉址，月底前也將啟動短碼111簡訊試營運。

至於立委陳琬惠提及數位部每年預算超過200億元，李懷仁反駁稱「根本不是事實」，他說，無論是今年預算或明年公務預算都沒有任何一年預算超過200億元，公務預算更是行政院14個部中最少，委員可以查閱預算書，避免解讀有誤。