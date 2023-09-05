由首席指揮張宇安領軍，臺北市立國樂團開季音樂會攜手琵琶名家吳蠻，將於9月9日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出「樂 ‧ 極致」音樂會。這場音樂會亮點閃耀，既有三大國樂作曲家顧冠仁、趙季平與劉湲經典名曲，更有世界級琵琶演奏名家吳蠻重返臺灣，與音樂老朋友臺北市立國樂團合作，首度呈現有「音樂天書」之稱的《敦煌樂譜》，吳蠻將親自從25首樂曲中精選3首不同調性的古曲與臺灣樂迷開箱分享。

國樂作曲三大家樂作 一次呈現

為了讓樂迷聽得滿足，北市國開季音樂會端出國樂作曲三大家樂作，包括劉湲的音詩《沙迪爾傳奇》，顧冠仁以古曲改編的《將軍令》以及趙季平的《第二琵琶協奏曲》，經過多年歲月淘洗更顯風華，樂迷耳熟能詳又充滿代表性，更能聽見傳統國樂的大交響魅力。

明星級琵琶獨奏家吳蠻。(圖/臺北市立國樂團提供)

明星級琵琶獨奏家吳蠻從90年代開始跨界，與大提琴家馬友友等來自世界各地的音樂家常合作交流。透過跨界演出，吳蠻找到琵琶的定位，「別忘了琵琶過去被稱為胡樂，是外來的樂器，現在把它的聲音傳到西方，不只是回歸，而是賦予它新的生命。」

眼神慧黠，指尖凌厲，吳蠻是中國大陸首位拿到琵琶碩士的音樂家，在西方還不知中國樂器為何物的90年代，她憑著熱血單槍匹馬遠赴美留學，獲美哈佛大學「研究學者獎」，至今已是全球最知名的琵琶大師，她的出現，啟發後輩許多國樂演奏家拒絕守舊，傾注心力讓琵琶更具當代性。

吳蠻帶來《敦煌琵琶譜》 臺灣首度開箱

值得一提的是這次吳蠻帶來的《敦煌琵琶譜》出自《敦煌樂譜》，充滿傳奇。《敦煌樂譜》在甘肅敦煌莫高窟，一個北宋時期存放佛教經卷為主的「藏經洞」內發現，現收藏在法國巴黎國立圖書館。吳蠻表示，這個樂譜是五代後唐時期抄錄的曲項琵琶所用樂譜，共有20個譜字和25首曲子，是至今所見最早曲譜，至今仍有中外學者不間斷研究，「能夠與臺灣樂迷分享這首千年之樂，這或許也是值得當代演奏家終身敬畏和研究的課題。」

首席指揮張宇安。(圖/臺北市立國樂團提供)

本場音樂會將首演臺灣旅美作曲家李元貞的委託創作《徑頭─記砂卡噹採集》，該曲以國樂描繪花蓮太魯閣的自然風光，模擬其「聲景」，展現聆聽水聲、鳥聲、行走時的心靈狀態；另一位台灣作曲家劉至軒的《春樹暮雲幻想曲》則改編自張定和《春樹暮雲》，以「雲」及「思念」為發想，保留原曲主題再以新創主題貫串，充滿嶄新樣貌。旅加華人作曲家何啟榮的《水龍吟》則以心愛女兒為靈感進行創作，樂曲聽見身為父母的深深期盼，三首樂作嘗試以國樂反映當代的生活樣貌，走入樂迷心靈。

由上述開季音樂會的曲目安排，足見首席指揮張宇安在曲目設計上兼具深度與廣度，不僅視野放眼華人世界，也不迴避當代國樂所面對包括國樂在地化、古樂新奏等課題；此外，北市國近年來持續邀約臺灣新、中生代作曲家熟悉國樂團編制，發揮巧思創作，為樂團打造臺北之聲的企圖已收到具體成效，更讓眾人期待北市國2023/24新樂季的節目。

北市國將於9月9日（六）晚間7時30分在臺北市中山堂中正廳推出2023/24開季音樂會「樂 ‧ 極致」。(圖/臺北市立國樂團提供)

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