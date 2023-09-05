國道一號高架南下31.2公里處、五股路段，今（5日）下午2時39分發生一起車禍事故，現場2輛自小客車與1輛小貨車發生碰撞，小貨車翻覆，後方回堵5公里，警消獲報後已趕往現場，詳細事故原因仍待調查釐清。

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