國1南下五股段「3車連環撞」！小貨車翻覆回堵5公里 15:202023/09/05 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下五股段「3車連環撞」！小貨車翻覆回堵5公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號高架南下31.2公里處、五股路段，今（5日）下午2時39分發生一起車禍事故，現場2輛自小客車與1輛小貨車發生碰撞，小貨車翻覆，後方回堵5公里，警消獲報後已趕往現場，詳細事故原因仍待調查釐清。 獨》新竹「黑衣球棒隊」逞凶！騎士呆坐遭猛砸 超淡定吐遇害真相 99旅中尉失蹤 營舍後「大榕樹下」自戕 陸戰指揮部：遺憾不捨 陸戰99旅憾事！中尉失蹤全營搜索 陳屍營舍後「大榕樹下」 #國1 #小貨車 #翻覆 #回堵 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1南向路段又出事！岡山段6車連環撞 回堵6公里 16:432023/08/28 社會 上班注意！國1北上后里段「1大3小車」追撞 回堵1公里 08:122023/08/30 社會 國4東向潭子系統出口大貨車翻覆！1人命危送醫搶救 14:182023/09/02 社會 小貨車右轉閃避不及！重機男自撞路樹 愛車成廢鐵 12:562023/08/29 社會 台南市府規畫建置「新營大平台」 鄉親仍盼鐵路高架化 20:052023/08/29 生活 紫爆！中山高南下三重段車禍 4車追撞占用2線道 20:452023/09/01 社會 宜蘭小貨車路口未減速擦撞小客車 下一秒到田中 21:142023/09/03 社會 金門又現幽靈車！ 小貨車「無人駕駛」 竟倒車逾20米撞上小客車 13:062023/09/05 社會 國4大貨車翻覆 1人擦挫傷、1人OHCA送醫 14:422023/09/02 社會 國1新竹路段智慧交通首進園區 上班族減少1成行車時間 13:482023/09/05 生活 國道1新營交流道北上出口擬增匝道 年底提中央審議 20:292023/08/29 生活 國1汐止段貨櫃車追撞中巴 韓籍旅行團10人輕傷 16:062023/08/28 社會 開學日 台南麻豆超不順 貨車車頭撞爛國道1號回堵 09:072023/08/30 社會 追撞腳踏車男命危 休旅車肇逃「民眾見義勇為急追」 20:252023/09/04 社會 天外飛來水桶騎士急煞 後方機車險追撞 怒持「安全帽追擊」 09:222023/08/28 社會 臨安橋封橋首日遇颱風 車流增出現回堵警交管疏導 13:182023/09/02 生活 追撞釀暗巷指侵夢靨 高職男崩潰 聲樂師二審重判理由曝 15:352023/09/01 社會 日卡車隧道起火 9車追撞釀8傷 15:052023/09/05 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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