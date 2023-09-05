民眾黨、國民黨從去年至今指控高端疫苗跟蛋價等產業鏈，民進黨今召開記者會公開揭露藍白造謠抹黑語錄，反擊藍白陣營，去年疫苗抹黑到今年綠能、前瞻、再到進口蛋等議題，為攻擊民進黨，摧毀政府信任，一再造謠，相關言論恐已涉法。會中並點名藍營徐巧芯、王鴻薇根本是「紅心二人組， 用不實言論造謠抹黑來成就自己的聲量。

民進黨發言人林楚茵、競辦發言人戴瑋姍及台北市立委參選人謝佩芬、律師團許渝澤律師召開記者會，林楚茵指出，在野黨從去年不斷抹黑高端疫苗，日前高端新冠疫苗技轉WHO與UN 創全球首例，等於直接打臉藍白兩黨造謠者，當時的這些有心人士至今未吭聲，造謠者應該出來道歉。

她說，藍白兩黨抹黑造謠只為大選，民眾黨及柯文哲就是造謠慣犯，為了形塑自己政治聲望，去年以莫須有言論指控打擊疫苗；彰顯自己防疫成績，寧願和中央唱反調。

她說，前陣子明明是自己黨辦的活動未依正常程序接電造成跳電，卻抹黑台電，此外，台北市長任內辦雙城論壇違反議會決議，甚至北流私自增加了1.9億元支出，城博動支的二備金8474萬元，根本拿二備金用來當自己的畢業展覽，柯文哲把爛攤子留給下一任，卻以偏概全式的攻擊前瞻預算，這種施政荒腔走板到令人難以想像。

民進黨發言人戴瑋姍指出，國民黨立委及參選人針對進口蛋就多次造謠抹黑，瞎扯超思是人頭公司、農業部圖利特定廠商。洪孟楷更毫無事實根據批評，「政府不許小老百姓帶一顆雞蛋，卻讓超思進口上千萬顆」，但農業部已清楚說明，雞蛋進口過程一切合法，國民黨顯然「造謠成性、作秀不膩」。

她說，國民黨還不僅如此，自2022年10月起賴士葆、李貴敏、李德維、費鴻泰等人不斷造謠抹黑高端疫苗，如今成功透過WHO平台技轉，也就是承認高端是有國際背書，但竟然沒有一句道歉。

戴瑋姍說，作為民意代表，最重要的工作就是為人民發聲並監督政府，但有些人似乎就是見不得國家好，就連有助於均衡區域發展及偏鄉公共建設的前瞻計畫都要抹黑。如曾銘宗8月16日說，「前瞻確實是亂編撒幣，事後還沒執行能力」，但許多前瞻計畫建設事的確讓人民有感。

她舉例，如石門水庫因為前瞻計畫下，可以再用200年，軌道建設新北市民感受最深，侯友宜卻常說沒有收到中央挹注。另外，蔡政府推動長照2.0政策成果滿意度更是高達九成，顯見這些社福政策人民都有感，只有藍白政客視而不見。

戴瑋姍痛批，國民黨一路以來都用不實資訊抹黑攻擊，忽視政府穩定市場供需的努力，胡亂指控，製造社會恐慌；就如高雄前鎮漁港是一項重要的建設，前瞻力求地方平衡，但特定政客窮盡刻意以「台北觀點」看問題，詆毀前瞻建設，就是為了阻擋國家進步，國民黨為了政治目的，用一切手段，摧毀政府信任，就是企圖影響明年大選。

謝佩芬則是點名徐巧芯、王鴻薇根本是「紅心二人組」，一路以來用不實言論造謠抹黑來成就自己的聲量，除造謠進口巴西雞蛋會致癌，過去也攻擊疫苗、綠能及前瞻建設，後來遭到打臉，爭議言論罄竹難書，但社會卻要為這樣的惡意手段付出重大成本。

她說，尤其王鴻薇的抹黑造謠紀錄更是誇張離譜，包括宣稱美國疫苗多到賣場就能買到，卻被打臉那是疫苗施打站；無視明明有多家廠牌採購流感公費疫苗，還瞎指只有高端一家競標；甚至為了打擊林靜儀委員，在台中沙鹿淹水時，拿9年前的淹水照胡亂指控9年後的立委，從未查證也沒道歉；甚至把高雄的輕軌「按開門鈕是常識」，胡亂指控找不到開門把，一切只為批評而批評。

她認為，從高端疫苗到前瞻建設，再到近期的綠能，王鴻薇多次用爆料方式攻擊執政黨，但空口說白話，毫無事實依據，面對質疑也從不道歉，難怪網友稱她根本叫「練肖薇」。

林楚茵強調，國家是一體的，理應為國家的永續及產業的發展共同努力，以丹麥為例，為了力挺生技製藥產業，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）製藥，已成為歐洲市值最高的企業，為了發展再生能源，成就了維斯塔斯（Vestas）和沃旭能源（Orsted）兩大再生能源巨頭，為了畜牧業的產業升級，造就阿拉福兹（Arla Foods）在全球畜牧業的地位。

她說，反觀台灣，藍營政客從宇昌、浩鼎、高端疫苗等在生技產業上，已多次的造謠與羞辱，甚至為打壓政府主張的綠能政策，不擇手段的追殺抹黑再生能源產業，但在野黨一連串的烏龍指控、抹黑、影射手段，只為遂行個人聲量，但錯失產業的發展，所受的傷害卻是全體人民共同承擔。

律師團許渝澤律，憲法所保障的言論自由並非毫無邊際，有心人士發表假消息和惡意攻擊抹黑的言論，除了可能觸犯社會秩序維護法外，還可能涉犯公然侮辱、誹謗等罪，甚至之後正式參選還涉及選罷法「意圖使人不當選」，所以無論是誰都需為自己的言論負起責任，而非僅以關注公眾議題、適當評論為擋箭牌，進一步行分化族群，造成社會混亂之實。