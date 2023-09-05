清水警分局破獲詐騙集團，查扣30多枚假公司印章及收據等證物。（警方提供）

台中市林姓男子5月初加入網路投資軟體，並被所顯示高獲利吸引，1個月陸續匯出300多萬元，6月初再臨櫃匯款時，警方及時阻詐。不料，林男被騙不怕，8月初改以面交再投資168萬元，8月底又再度提領80萬元準備赴約，警方一舉逮捕兩名詐騙車手。

清水警分局指出，沙鹿區60歲林姓男子5月初以LINE加入詐騙集團投資群組後，對方要求加入假投資軟體，林男被該軟體所顯示高獲利所吸引，瞞著家人將畢生積蓄陸續匯出，至5月底共轉出300多萬元，6月初再臨櫃匯款時，為行員與警方成功阻詐。

但詐騙集團對於林男仍持續施以高獲利話術，讓他再次陷入迷團中， 8月初，佯稱將由投資專員改以面交方式，再陸續投資168萬元；8月底，林男再度提領80萬元準備赴約面交時，為家人發現即時制止，並向趕緊向警方報案。

清水警分局明秀所員警蔣承志、陳勝騰、蔡昀叡獲報後到場，將計就計，協助林男約定面交地點，並當場查獲31歲陳姓車手及工作證，詐騙手機、假投資公司現金收據等證物。另循線在附近草叢旁逮捕等待收取現金35歲徐姓車手，並起獲30多枚假公司印章及收據，全案依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

清水警分局提醒民眾，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。呼籲各界小心求證，呼籲以免血汗錢遭騙取。