桃園市「楊梅一號」社會住宅位於埔心公園旁，興建住宅棟與公共服務棟，其中住宅棟原預計今年3月完工，但受先前疫情影響，缺工又缺料，廠商只好申請展延工期半年。目前施作室內裝修，庭院景觀及機電工程等，預計9月竣工開始驗收，規畫明年4月初起租。

考量地方需求，楊梅一號社宅興建2棟住宅與1棟公共服務棟，公共服務棟已完成驗收並點交給使用單位，預計9月10日啟用。至於一旁的住宅棟，提供3種房型，包括一房型72戶、二房型80戶、三房型64戶，未來將保留部分名額給弱勢家庭承租。

桃園市住宅發展處長邱英哲指出，楊梅一號社宅住宅棟原預計今年3月竣工，不過受疫情影響，施作廠商面臨缺工又叫不到工料等問題，只好依規定申請展延工期半年。

邱英哲表示，楊梅一號工程進度達99.46％，正施作室內裝修，庭院景觀及機電等工程，預計本月可竣工並開始驗收。目前規畫明年初辦理看屋與抽籤作業，預計明年3月底開始入住、4月1日起租。

另在楊梅一號社宅旁，還有中央興辦的「埔心安居」社宅，今年6月底工程已決標，將提供套房型198戶、二房型198戶、三房型90戶，預計2027年完工。

邱英哲說，楊梅一號社宅旁還有一塊二期用地，目前現況為綠地，未來待楊梅一號與埔心安居2處社宅皆入住後，將觀察入住率情形，考量當地住宅需求，評估是否要於楊梅一號二期用地再蓋社宅。