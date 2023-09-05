台北捷運環狀線南環段CF670A區段標於6月進行開工動土典禮，台北市政府捷運工程局表示，為辦理Y01車站南側人行道削減施工，自9月6日起於文山區新光路2段，貓空纜車站至捷運文湖線動物園站間人行道設置施工圍籬，留設3公尺寬提供用路人通行。

CF670A區段標在捷運文湖線動物園站旁及國立政治大學原莊敬宿舍外舍區範圍內，分別設置Y01及Y1A共2座地下車站，Y01站可於動物園站內轉乘捷運文湖線。

二工處指出，為辦理台北捷運環狀線南環段CF670A區段標Y01車站南側人行道削減施工，自9月6日起於文山區新光路2段，貓空纜車站至捷運文湖線動物園站間人行道設置施工圍籬，採半半施工進行人行道削減，仍留設3公尺寬提供用路人通行。

二工處說明，該區段標工程交通維持計畫業經地方交通主管機關完成審查及現場會勘。因配合本階段交通維持設置相關指示牌面，請行人依標示使用原縮減人行專用道，並請行經施工區域車輛，按照新設標誌、標線及現場交通指揮人員減速慢行以維交通安全。