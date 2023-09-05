陽明交大獲教育部同意從113學年起以「外加名額」開中醫學系學士班，但卻引起中醫界部分人士反彈，陽明交大今以正式新聞稿說明，新設中醫系將以培育醫院臨床、科學研究及生技產業所需中醫人才，盼全台第一個國立大學中醫系的設立能促進中醫教育與科研發展。

教育部8月31日發文同意陽明交大113學年以「外加名額」設立中醫學系學士班。教育部表示，經相關中醫師團體表示支持，又因國立大學於教學品質及辦學持續性均具優勢，衛福部也同意於不影響既有中醫學系招生名額下，以總量外加方式辦理，因此同意陽明交大增設中醫學系學士班自費生招生名額30名。

對此，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方透過新聞稿指出，傳統醫學首次進入國立大學教育體系是指標大事，但其採外加名額，突破總額管制，讓中醫醫學教育更混亂。

陽明交大今天回應，支持中醫界與政府為增進國民健康之努力，在高齡社會醫療需求及中西醫均衡發展願景下，陽明交大全力配合國家政策。而面對中醫多數在基層診所僅少數在醫院的現況，陽明交大中醫系期望能促進中醫教育與科研發展。