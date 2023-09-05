瓊瑤小生馬景濤，過去憑藉《倚天屠龍記》張無忌一角爆紅，更有「咆哮帝」封號；然而，近年來將事業重心轉往大陸的他，近日出席活動時，被目擊臉部面癱，令粉絲擔心他似乎有中風徵兆。

馬景濤日前在大陸出席商演活動，可見馬景濤穿著一襲白西裝出場，場內近百位粉絲看到他後相當激動，紛紛拿出手機拍照，更有目擊者直呼：「昔日瓊瑤御用小生，雖已暴肥到毫無帥氣，但鋒頭依然不輸當年！」，不過身材不如以往的他仍遭當地媒體狠酸「撞臉爆肥版白馬王子」。

此外，從網友事後上傳的影片中可發現，他走入會場時左半邊臉看起來不太對勁，疑似是中風前兆，讓許多粉絲相當擔心「他是否出現面癱」、「怎麼感覺左邊有點面癱了」、「是不是中風呢？」、「年輕確實帥，現在就…..」甚至還有人勸他早日退休，以健康為重。

馬景濤被指有中風疑慮。（圖／翻攝自微博）

事實上，馬景濤在台灣演出多部瓊瑤劇和偶像劇，包括《春去春又回》、《青青河邊草》、《意亂情迷》等，其中演出《倚天屠龍記》更讓他創下事業高峰；但如今已61歲的他，每每出席活動都會外貌都會遭到外界放大檢視，直酸他中年發福、外型大不如前等。