中部一名60多歲退休程姓婦人，上周接到一通與兒子聲音神似的市話來電，對方先喊聲「媽」，程女未留心查證，對方聲稱手機壞掉、聯絡號碼更換，並要求程女加LINE聯繫。

刑事局提醒不要因聲音、影像相似，就輕易相信對方是熟人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局提醒不要因聲音、影像相似，就輕易相信對方是熟人。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

隔日假兒子聯繫程女，請她協助匯款給客戶，聲稱急需用錢且隔天就還錢給「媽媽」，程女遂匆忙臨櫃匯款4筆到對方指定帳戶，不料，對方翌日再又向程女借錢，程女苦無積蓄遂向外甥求助，經外甥提醒並立刻電話聯繫程女的真兒子，程女才驚覺遭詐騙164萬元。

另一名80歲退休洪姓老翁，日前接到通訊軟體LINE來電顯示與兒子同名的帳號「超有福氣」，且聲音神似、自稱是兒子的來電，向爸爸表示資金周轉不靈，洪男遂臨櫃匯款4筆到對方指定不同帳戶，並向臨櫃關懷人員稱為購房訂金、水電工程款，不料，3日後假兒子又藉口向洪男借錢，洪男表示要請媽媽幫忙，待媽媽前往臨櫃匯款時遇銀行員臨櫃關懷發現遇上詐騙，才驚覺真兒子並無向爸媽借款一事，洪男前後計遭詐騙113萬元。

警方統計，今年6月至8月30日止猜猜我是誰詐騙案件計294件，較去年同期283件增加3.89％。提醒接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺並再透過其他管道，如打電話向本人査證，不要僅以來電聲音、LINE文字或貼圖對話就認定借錢的是認識的朋友，平時也應該做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，亦不要點選不明網址，建議與親友建立防詐專屬約定密語，確認身分。

另隨著科技的進步，利用AI深偽（Deepfake）變聲及換臉技術，可以製造出仿真度極高的虛假影像和音訊，很容易讓民眾誤以為偽冒者是被害者本人、親友或名人，引發社會治安的隱憂與製造假訊息，民眾如與熟人通話察覺有異，請務必提高警覺，千萬不要因為聲音、影像逼真就誤認為話筒的那端是熟人而受騙上當。