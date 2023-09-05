這家全球第二大多晶矽（Poly-Silicon）的供應業者指出，若沙烏地阿拉伯這座廠順利蓋成，一年產能將可來到12萬噸，協鑫科技最早有可能在2025年就開始加入營運行列。

協鑫科技也說過，沙烏地阿拉伯擁有成熟的基礎設施以及工業製造經驗，加上充足的陽光，或可支援該國從石油大國轉型為太陽能主要產地。協鑫科技也可考慮在它國建立前哨站，但沙烏地阿拉伯是最為先進的。

據悉，協鑫科技已經在沙烏地阿拉伯申請註冊，在當地已建立了一個十餘人的業務團隊，並正與當地政府官員與皇家委員會商議中。去年12月，習近平曾訪問首都利雅德，當時欲加強雙方能源合作，協鑫科技可謂率先響應的陸企之一。

除了沙烏地阿拉伯外，協鑫科技也把卡達當成另一個想要建廠的國家。若在墨西哥與澳洲設廠的話，應該是以服務北美地區為主。中國大陸太陽能供應鏈將進行另波整合，最後大概只有五到十家能存活下來。

2023年初以來，太陽能板關鍵原料的多晶矽售價暴跌，多家生產業者紛紛在六月停產。根據彭博新能源的財經報導，預計2023下半年多晶矽可能會出現嚴重的供應過剩問題。

太陽能價格不貴之下，激發中國大陸以及其它地區的裝機需求。根據CPIA（中國光伏行業協會）數據，這個亞洲最大經濟體今年裝機總容量將創新高紀錄，達140 GW。

利用在沙烏地阿拉伯所蓋的新設施，協鑫科技可嘗到當地巨大的商機，以及多晶矽在海外的售價也較好。另外，這些太陽能材料若要運給非洲與歐洲的買家，中東因地緣關係比較近，也較為方便。