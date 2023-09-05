中職富邦悍將今天為「棒球情人」高國輝舉辦引退記者會，談到退休的原因，高國輝表示，主要是認為今年自己不管怎麼努力，都沒辦法恢復以前的身手，想把舞台留給年輕球員。

今天在宣布引退記者會上，高國輝表示，開始有退休這個想法是在今年6月打完未來之星交流賽的時候，覺得自己表現沒辦法再像以前那樣，自己也是很努力練習，想方設法調整狀況，但往往好了1場又掉下去，加上出賽機會沒這麼多，沒辦法好好調整，就開始有這個想法（退休）。

高國輝坦言，做了這個決定自己真的思考了滿長一段時間，「在我覺得沒有辦法像過去這樣打球的時候，開始覺得如果用另外一個角色協助年輕球員的話會不會比較好，我想把這個舞台留給年輕選手，我相信他們會做得比我更好。」

從國小開始打球到現在，近30年的球員生涯即將告一段落，高國輝表示，「從小學開始到現在，包括啟蒙教練、一路上給我指導的人，由衷感謝他們。」

快滿38歲的高國輝在2006年與美職西雅圖水手隊簽下合約，開始美職生涯，最高層級到2A，期間在2008年代表台灣隊參加八搶三奧運棒球資格賽時，高國輝（舊名羅國輝）轟出3分砲逆轉局面，仍讓球迷印象深刻。

高國輝在2013年返回台灣加入中職義大犀牛隊，之後隨著球隊轉賣到富邦悍將隊。高國輝曾在2014年深受脊椎滑脫之苦，不過動手術治療之後，該年下半季回歸就轟出18支全壘打，才打了半季就拿下當年的全壘打王；之後在2015年、2016年分別以39轟、34轟，達成全壘打王3連霸，單季39轟更突破中職紀錄。

不過高國輝近年再度受大小傷勢所苦，出賽不穩定，直到2020年球季找回昔日身手，出賽97場轟出25發全壘打，打擊率達3成03，季末拿下年度東山再起獎，當時在頒獎典禮回想起辛苦的過程，一度淚崩。（編輯：張雅淨）