知情人士與忠於翁山蘇姬的影子政府今天表示，遭關押的前領袖翁山蘇姬身體不適，軍事統治者拒絕了讓外部醫師幫她看病的請求。78歲的翁山蘇姬最後是接受監獄部門的醫師治療。
路透社報導，消息人士說：「她的牙齦腫脹，無法好好進食，並覺得頭暈、有嘔吐情況。」由於擔憂被捕，這名消息人士不願具名。
緬甸軍政府發言人沒有回覆路透社的置評要求。
緬甸自2021年初起陷入動盪，當時軍方推翻了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府，並鎮壓反對軍事統治的異議人士，導致數以千計的民眾遭監禁或死亡。
曾獲諾貝爾和平獎的翁山蘇姬遭控犯下19項罪行，面臨27年有期徒刑。她否認包括煽動、選舉舞弊與貪汙等遭到定罪的所有罪名，並已提出上訴。
翁山蘇姬今年7月從首都奈比多（Naypyitaw）的監獄轉移至一棟政府建築物內軟禁。軍政府8月特赦翁山蘇姬所犯其中5罪，使得遭判處的33年徒刑減少6年。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1120905
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