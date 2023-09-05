桃園市新住民子女人數位居全國第2，僅次於新北市，國中小新住民語文選修人數逐年增加，今年有超過3000人選修，開班率更是蟬聯5年全國第一。

國中教育科科長蔡詩欣統計，112學年度國中小新住民語文開班數高達1609班，選修學生數達3280人，其中選修語別最高前3名分別為，越南語748班共1909人、泰語277班共528人和印尼語292班共450人。她也坦言新住民語文選修人數每年都在增加，為此將持續鼓勵民眾考取教學支援人員資格。

蔡詩欣說明，2016年起辦理新住民語文教學支援人員培訓，開辦資格班、進階教育班、回流教育班及職前研習班，積極培訓新住民語文教學支援人員，協助新住民語文課程推動，截至今年5月共累積培訓577名新住民語文教學支援人員。

蔡詩欣說，東南亞7國語文教學支援人員中，以越南語267人最多，其次為印尼語114人、泰語61人、菲律賓與55人、緬甸語與馬來語32人及高棉語（柬埔寨）16人。考量教支人員需跨多校教學，市府也提高誘因，補助教材費及交通費，去年起也首次辦理績優新住民語文教學支援人員評選，評選優良人員，頒發獎狀及禮券2500元。

蔡詩欣另提及，為讓新進教學支援人員了解教學現場，2日也於中原國小辦理新進教支人員職前教育研習，講述班級經營與親師溝通、新住民語文課綱、教學與評量、政策宣導等。另為確保新住民語教支人員教學品質及專業知能，更成立「新住民語文教育輔導團」，每學期到校輔導訪視，並開辦增能研習課程，協助新住民教支人員精進教學能力。