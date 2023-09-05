土屋太鳳刻意打扮成金髮辣妹誘惑記者。（摘自《警部補大魔神》官方推特）

日劇《警部補大魔神》找來生田斗真詮釋黑暗系英雄，他身為刑警擁有強大的正義感，面對狡詐的罪犯，總是以惡制惡、執行私刑，根本是「警界殺人魔」，卻被向井理發現他的秘密。向井理以長官身份把生田斗真當作「奴隸」收編到特命班，一起尋找懸案真相，企圖解決國家和法律制裁不了的混蛋，即使生田斗真怒斥：「開玩笑嗎？我才不是你的奴隸！」但因被掌握把柄，只能乖乖聽命行事。

劇中，生田斗真發現他殺害的前刑警與企圖推翻民主的秘密社團「44」有關，其中一本消失的議定書，內容足以動搖國本，生田斗真卻遭疑偷走該本議定書，人身安全跟著遭到威脅，他因此遭遇槍擊，死裡逃生時忍不住感嘆：「主人的話果然要聽啊！」多虧向井理事前提醒，他才決定穿上防彈衣。這對「主僕」愛鬥嘴又傲嬌的互動讓觀眾們看得相當過癮，日漸產生的依賴感也令人動容，但直到最終回兩人關係仍不停反轉，特命班疑似出現雙面間諜，看到最後才會知道誰是真正「大魔王」。

土屋太鳳近日喜訊成雙，不只新劇迎來大結局，她在數日前於個人官方IG宣布與老公「放浪新世代」成員片寄涼太迎來第一個孩子的誕生。《警部補大魔神》官方社群迅速給予祝福：「恭喜土屋太鳳生下寶寶！」並公開她扮成辣妹的現場花絮「秘藏影片」，影片中一頭金髮的她笑的相當燦爛，官方社群也透露她在拍攝現場一直都笑容滿面，展現準媽媽的幸福感。

土屋太鳳刻意打扮成辣妹誘惑記者：「我最近很欠缺刺激，請你給我刺激吧！」利用酒後美人計引誘對方拿出關鍵物品，但她卻因此遭秘密社團「44」綁架，她相當感激說，此次很幸運遇到10年前合作過的動作團隊，當時她才18歲，「打從心裡信賴他們，才能夠完成這些挑戰！」而她的金髮辣妹造型，粉絲直呼「很適合耶！」《警部補大魔神》全劇已於HamiVideo、KKTV上架。