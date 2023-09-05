藝人林志穎去年駕駛特斯拉電動車發生自撞分隔島起火燃燒事件，現場兇猛火勢令人驚悚。因應電動車日益普及，相關火燒車事故也應及早因應，彰化縣消防局近來除斥資採購防火毯，也舉辦電動車救災研討會，交流探討電動車災害的搶救策略。

在各大車廠陸續投入研發電動車的趨勢下，電動車已成為當代汽車顯學，電動車逐漸普及全面化，有鑑於國內、外曾發生車禍嚴重撞擊後火災事件，消防人員在滅火、執行脫困等緊急救援任務，如何快速正確因應，成為刻不容緩的議題。

彰化縣消防局日前邀汽車業界專家舉辦「電動（油電）車輛緊急救援研討會」，包括內政部消防署高雄港務消防隊、高雄市政府消防局、新竹市消防局、新竹縣消防局、南投縣消防局，連同彰化在地各消防分隊，多達37個機關單位參加，交流探討電動車的災害搶救策略與寶貴的實務經驗。

研討會中，與會者就電動車緊急處置，從基本架構、外觀辨識及組件，探討脫困、火災、泡水、拖吊移動等緊急處置議題深入討論，透過實車交流討論，分享彼此的實務經驗，共同研究電動車在災害事件中的應對措施。

各地消防員分享實際指出，國內電動車逐漸普及，但不時傳出電動車起火案件，電動車底盤鋪滿鋰電池，劇烈撞擊下，鋰電池恐毀損起火，且火勢通常相當猛烈，燃燒過程中也會釋放有毒物質，只能用大量水柱持續降溫，通常撲滅1輛電動車火勢需要至少6輛消防車的水量

彰化縣消防局表示，電動車在供電系統上，結構、風險、配電與燃油車輛不同，消防人員緊急救援上是全新的挑戰，尤其在電池及電壓的處置上，不得不謹慎，為提升消防人員知能，特邀請和泰汽車股份有限公司專家以實車展示說明，同時與各縣市消防局代表救災實例探討，提升消防人員緊急救援效率及安全。

消防局長施順仁說，該局已採購7張每張單價約9萬元的防火毯，而防火毯可以快速有效阻隔燃燒，避免火勢擴大延燒，再同步配步特殊水線由車輛底部朝上灌水，在雙管齊下之下，可減短撲滅電動車火勢的時間。