隨著異國料理在台流行，作為擺盤的香蕉葉也從廢物變黃金。（台灣香蕉研究所提供／林和生屏東傳真）

台灣香蕉研究所在颱風過境後，除一一檢查蕉園情況，更開始著手收集香蕉葉，這過去被當作農業廢棄物的葉片，因東南亞料理在台掀起一股風潮，作為擺盤的蕉葉價值跟著水漲船高，市面價甚至比香蕉還更高貴。

由於街頭巷尾輕易可見的異國料理餐廳，近幾年如雨後春筍般展店，作為擺盤的香蕉葉也讓人嗅到商機。台灣香蕉研究所長邱祝櫻表示，蕉葉作為香蕉行光合作用的重要部位，過去在蕉欉採收後，多數都割下棄置園區、作為堆肥；但今年突然有業者探詢並釋出購買意願，從今年八月起，所內每周穩定供應120公斤。

香蕉葉被大量應用於東南亞風味料理，餐廳一日無香蕉葉就沒了靈魂，但並非每株蕉葉都適合作為擺盤，邱祝櫻說，過於成熟的蕉葉太脆、容易碎裂，太嫩的則是太軟且香氣不足。

這些裁剪完的葉片隨即被送至異國料理餐廳，既可取代烘焙紙，多層次香氣與綠色裝飾又可增加食慾。東南亞料理業者表示，香蕉葉用來鋪在盤子上墊底，看上去賣相別緻；另外傳統椰漿飯，靠著外面一大片蕉葉，飯才夠香、夠風味。

過去的農業廢棄物如今搖身一變，成了東南亞料理不可或缺的黃金配角，邱祝櫻說，香蕉葉身價有些時候比主角香蕉還高，真的是以前從沒想過的事。