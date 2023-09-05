雲林縣西螺果菜市場因颱風影響，近日到貨量減少，「菜王」高麗菜物以稀為貴，交易均價每公斤達110元，傳統市場小賣價格則是每台斤110元，較大顆的高麗菜1顆4台斤多，要價約500元，婆媽們只能買半顆或四分之一顆，直呼「真的要省點吃了！」。

目前市場上高麗菜以高山產為主，由於連續颱風來襲運輸不易，目前西螺果菜市場高麗菜交易量減少約7成，加上薑母鴨店、火鍋店需求量漸增，因此價格維持高點，許多民眾到傳統市場一看高麗菜價格，都買不下手，改買波菜、大白菜等其他葉菜類。

傳統市場菜販表示，目前高麗菜小賣價格每台斤約110元，一般高麗菜約2至3台斤，1顆200元起跳，大顆可達4至5台斤，1顆要價達500元，不少民眾只買半顆，小家庭主婦甚至買四分之一顆，剛好可煮1餐供1家4口享用。

菜販說，其實高麗菜也有便宜的，例如進口高麗菜每台斤只要40元，但其葉梗較硬口感不佳，一般只吃葉片部分，且甜度較低，只能說一分錢一分貨，他會拿2種高麗菜讓客人自己選，一般都是選國產高麗菜，只是買的量變少了。

菜販提到，目前高麗菜都來自山區，平地高麗菜要等天氣轉涼後才會大量採收，現在大家只能買到價格較高的高麗菜，預計再過一陣子，平地高麗菜陸續出貨後，價格便有下降空間。

西螺果菜市場董事長蔡德福指出，近日每天到貨量約在700公噸，平均交易價格每公斤45元上下，與之前相比有所減少，主要是颱風來襲葉菜類受損、山區運輸受阻等因素。預計天氣轉好後進貨量增加，高麗菜與各種蔬菜便可能降價。