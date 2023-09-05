阿本不滿剛開始拍戲，受到差別待遇。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（6日）晚10點播出「這些劇情到底是誰想的！越荒誕觀眾越愛看」。阿喜透露剛入行時曾受過委屈：「剛進劇組導演講什麼我都聽不懂，後來不管劇組誰做錯事，都是先罵我，還叫整組人不許跟我講話、跟我的助理說『你們家藝人是有病啊？台詞再講錯，就去跑10圈』，我那時候真的以為我在當兵。」

眾人都覺得這已經是職場霸凌，阿喜接著說：「有一次導演說『我沒喊卡，妳不許走出來』，結果我看攝影師走了，攝影軌道也拆了，但我不敢走，因為他沒有喊卡，結果是助理跑來說『大家在放宵夜，妳可以出來了』，我出去跟導演說『剛剛好像沒喊卡』，他就說『怪我囉』？」

阿本則透露劇情發展和演員檔期也有關聯：「戲裡有一個『時空裂縫』，小朋友都會對我們生氣說『為什麼他喜歡的角色掉到時空裂縫裡，萌騎士不去救他』？但其實是那個演員不想演，或演到一半檔期不行。」

阿本也感嘆剛開始拍戲時，凡事都只能靠自己：「《棒棒糖》有分一軍、二軍，所有公司資源都放在一軍上，一軍還說『我們很多贊助給你一件』，結果他們拿演唱會工作人員的衣服給我，我怎麼可能拍戲穿那個，所以那時候我就很明顯感覺到輩份的落差，但後來算是有雪恥，他們跟我的戲剛好對打，我的（收視）從1集贏到最後1集，而且我也比一軍的紅一點。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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