民進黨立委高嘉瑜因選區泛綠分裂，導致她的選情相當緊張，基進黨立委參選人吳欣岱更對她發起了猛攻。而在吳欣岱警總成立時曾出席的民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委、前衛福部長陳時中，今（5）日受訪表示，民進黨已經提名高嘉瑜，當然就是全力支持。

根據《ETtoday新聞雲》報導，陳時中今受訪表示，立委對政策有意見本就是應該的，過去高嘉瑜針對政策提出來討論，是應該的事情。而媒體追問，未來是否會與吳欣岱保持距離？陳時中回應，基進黨有許多政策理念與民進黨一致，未來有很多合作的機會。