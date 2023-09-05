為鼓勵因婚育退出勞動市場的婦女重返職場，勞動部結合經濟部、衛福部及教育部等資源，訂定為期3年「婦女再就業計畫」，預計3年將增加14萬名女性勞動力；婚後為照顧子女闊別職場超過10年的錢曉薇，復出職場後，透過職訓成功轉職成為一名傑出的自動化工程師，是公司不可多得的生力軍。

大學主修工業工程科系的錢曉薇，畢業後在物料及產線管理累積逾8年經驗，後因照顧子女離開職場長達10年，原想在重返職場後回到熟悉的生產線物料管理崗位，卻被調派至不熟悉的採購業務；在一次與工程領域的同學聊天中，她聽聞產業自動化的趨勢與發展，讓她萌生轉職念頭，開始在網路搜尋自動化相關課程，恰好找到桃竹苗分署開辦「智慧型機器人與圖控整合應用班」，毅然決然辭職報名參訓。

錢曉薇分享，參訓期間她是班上唯一女學員，為能學習技能成功轉業，她相當珍惜並把握學習機會，不僅被選任成為班長，還積極帶領同學參與模擬練習，歷經半年與同窗交流及老師指導，她累積了專業知識並提升自信心，在結訓後短短1個多月內，她成功通過自動化機器人LabVIEW基礎認證（CLAD）考試並取得專業證照，同時也錄取位在新北的物聯網科技公司，順利轉職成為自動化工程師。

已穩定就業1年的她，在公司主要負責編寫監控程式和設計圖控界面，她表示，在桃竹苗分署所學的課程很全面，從基礎的電路、氣壓閥和C語言程式等概念建立，到進階的通訊協定和軟體設計開發程式的運用，且所學知識都能學以致用到工作中，讓她感到非常實用，同時也感激參與職訓的機會。

桃竹苗分署長林淑媛指出，二度就業婦女是職場的生力軍，也是事業單位解決缺工的良方，為促進女性勞動參與，勞動部9月啟動婦女再就業計畫，擴大適用對象為因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女，含新住民婦女，規畫整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業。

獎勵措施包括提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，「雇主工時調整獎勵」鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡。

林淑媛說，歡迎雇主善用婦女優質勞動力，若想進一步了解相關措施，可至勞動部勞動力發展署官網「婦女再就業計畫」專區（https://pse.is/57renn）查詢相關資訊。

桃竹苗分署112年度機電職訓相關課程受理招生中，課程完全免費，歡迎想跨入半導體產業製造、自動化設備系統整合等相關工作的失待業民眾報名參訓，針對遠道參訓的民眾，也提供住宿，相關資訊可至分署官網（https://thmr.wda.gov.tw/業務專區/職業訓練）或台灣就業通職前訓練整合網（https://course.taiwanjobs.gov.tw）查詢，另可電洽(03)485-5368分機1602～1641。