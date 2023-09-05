柯文哲位於新竹市的老家遭爆疑似頂樓違建。（王惠慧攝）

民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長時，曾喊話要拆光違建，未料登記在柯文哲母親何瑞英名下的新竹老家，如今也被爆出違建爭議。資深媒體人黃揚明認為，柯最好的應對方式是以最高標準要求自家人，將被指控為違建的鐵皮屋拆除。黃揚明也直言，從「民眾堂」到違建，證明柯仍是在野對綠營最具威脅力的對手。

柯文哲新竹老家登記在媽媽何瑞英名下，頂樓疑有鐵皮加蓋違建。面對外界質疑頂樓違建，何瑞英今（5）日回應稱頂樓並非違建，只是晾衣服的地方，並強調要拆也沒關係。

對此，黃揚明今在臉書表示，這事件的本質在於攻擊柯文哲在台北市長任內高調拆違建的人設，與近日「民眾堂」模式一致。尤其柯老家位於新竹市，新竹市長是民眾黨籍的高虹安，高又是郭台銘子弟兵，若新竹市府認定並非違建，則會出現護航的批評，若認定違建並拆除，勢必會出現另一股陰謀論：高虹安要代表郭台銘修理柯文哲。對高而言，在政治效應上絕對會「左右為難」。

黃揚明認為，柯文哲最好的應對方式，是以最高標準要求自己家人，逕行將被指控為違建的鐵皮屋拆除，既然柯媽媽都說可以拆，那就直接處理掉，不需要讓藍綠陣營見縫插針。

即使美麗島電子報等部分民調顯示柯文哲的民調掉到第三，黃揚明表示，從「民眾堂」到違建，證明柯文哲現在仍是在野對綠營最具威脅力的對手。