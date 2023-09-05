馬力歐表示曾拍戲拍到拒演。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（6日）晚10點播出「這些劇情到底是誰想的！越荒誕觀眾越愛看」。演出多部8點檔的王燦表示，劇情走向和觀眾的喜好有很大的關係：「劇裡我演的反派要被教訓，我被用麵包塞嘴巴，再丟到垃圾桶用水柱沖，那反派被教訓，觀眾看得爽、也愛看，我本來蠻開心有好成績。」

也因為觀眾很買單，讓王燦「被教訓」方式越來越狠：「演一演會突然加戲，譬如把酒倒到高跟鞋裡喝掉，或者把衣服扒掉，剩下內褲丟到街上讓狗追，我想說怎麼越來越不對勁，怎麼越來越多這樣的戲，我打給經紀人說我真的演不下去，最慘的是10幾個人站一排，輪流過來呼巴掌，重點是跟事件不相干的角色也來巴你，拍完戲回家路上真的眼眶都是淚。」

曾獲得金鐘獎最佳男配角獎的馬力歐，面對神展開的劇情也只能硬著頭皮演：「你只要不尷尬，尷尬的就是觀眾，像我不會講台語，我演得很痛苦，就跟導演說『我能不能死』？導演說『沒辦法，總經理不想讓你死』。」原本談好只演1集的馬力歐，竟因此一路演到殺青：「演了7、8集，經紀人說『稱你心了，你要跑路了』，結果不到1個禮拜，經紀人又打來說『要進棚了，劇本寫你撿到100萬』，後來又『跑路』了，經紀人又打來說『要進棚了，因為你救了有錢人，他幫你把負債全部還清了』。」但馬力歐也因為這部戲，才有錢結婚。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。