台中市忠明國小綜合體育館30多年歷史年久失修，立委黃國書5日邀集教育部、台中市府會勘。（黃國書服務處提供／陳淑芬台中傳真）

台中市忠明國小是羽球重點培養學校，但綜合體育館30多年歷史年久失修，天花板老舊滲水掉落、燈光昏暗、舞台破損。立委黃國書5日邀集教育部、台中市府會勘，要求國教署優先改善屋頂防水隔熱和天花板；體育署協助改善地板和燈光，提供師生及社區民眾安全的運動空間。

台中市體育班設有羽球專項學校有南屯國小、大鵬國小及忠明國小等3所國小，忠明國小羽球隊員有60多人，每天訓練3至4小時不等，在3年多前有正式專任教練進駐，以綜合體育館「忠明館」為主要訓練場地。

忠明國小校長陳光鑫表示，該館1992年完工，為學校集會運動場所，也提供社區民眾休閒運動，但年久失修有3大老舊問題，包括天花板脆化和吸水掉落；燈光昏暗；舞台布幕破損及吊掛鋼絲達使用年限，急需經費維修更新；羽球教練何佳穎也說，「忠明館」的天花板挑高設計，燈具一旦損壞、難以更換，造成訓練場地燈光昏暗。

立委黃國書、議員黃守達邀集教育部國教署、體育署和台中市政府教育局會勘，爭取改善經費，中華民國羽球協會也到場贈送球拍和羽球給學校。

會勘後，黃國書表示，已要求國教署優先協助改善學校體育館屋頂防水隔熱和天花板；體育署協助改善地板和燈光，未來將再向中央和地方爭取忠明館改善經費。

黃國書並向中華民國羽球協會理事長張國祚募資經費，捐贈專業羽球拍和羽球給羽球隊。張國祚說，忠明國小羽球隊頗具規模，期待小球員努力練習，成為下一位戴資穎和周天成。