今年睿生與工研院綠能所攜手共同開發並展示國內首款「14x17鈣鈦礦X光平板感測元件」，技術具備出色的可撓性、大面積及均勻性、高溫穩定性和高X光耐受性，適用於各式的非破壞檢測應用。同時，雙方也共同合作開發先進半導體碳化矽晶體檢測技術。
睿生為擴大產業布局，2022年開始耕耘非破壞性X-ray檢測（AXI）完整方案，目標推展應用於工業、農業和半導體等三大產業之非破壞性檢測。目前睿生所提供非破壞性X-ray檢測，已應用於需要工業檢測的場域。
群創(3481)子公司睿生光電(6861)攜手國內半導體檢測系統廠商智誠實業，將於9月6日至8日首次參與SEMICON Taiwan2023國際半導體展，將展出一系列X光數位平板感測器及其於AXI系統應用情境，其採用特殊光學引擎的PACT檢測設備，主要應用於面板級封裝（PLP）與第三代化合物半導體碳化矽（SiC）相關檢測。
今年睿生與工研院綠能所攜手共同開發並展示國內首款「14x17鈣鈦礦X光平板感測元件」，技術具備出色的可撓性、大面積及均勻性、高溫穩定性和高X光耐受性，適用於各式的非破壞檢測應用。同時，雙方也共同合作開發先進半導體碳化矽晶體檢測技術。
睿生為擴大產業布局，2022年開始耕耘非破壞性X-ray檢測（AXI）完整方案，目標推展應用於工業、農業和半導體等三大產業之非破壞性檢測。目前睿生所提供非破壞性X-ray檢測，已應用於需要工業檢測的場域。
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