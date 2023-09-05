今年睿生與工研院綠能所攜手共同開發並展示國內首款「14x17鈣鈦礦X光平板感測元件」，技術具備出色的可撓性、大面積及均勻性、高溫穩定性和高X光耐受性，適用於各式的非破壞檢測應用。同時，雙方也共同合作開發先進半導體碳化矽晶體檢測技術。

睿生為擴大產業布局，2022年開始耕耘非破壞性X-ray檢測（AXI）完整方案，目標推展應用於工業、農業和半導體等三大產業之非破壞性檢測。目前睿生所提供非破壞性X-ray檢測，已應用於需要工業檢測的場域。