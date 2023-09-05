「我的姊姊已經過5個小時沒回家了，怎麼辦！」台中市警局大甲分局大甲派出所日前獲報，一名洪姓女子疑因與朋友出門，5小後卻未返家，洪女家人撥打手機無回應，用通訊軟體傳訊，卻「已讀」不回，洪女家人急於尋人，向大甲所員警求助。

據了解，上周四（8月31日）凌晨1時許，洪姓少年與父母急忙走進大甲派出所，洪男告知值班員警，姊姊從晚上8時許直至午夜仍未回家，姊姊出門前有說：「我跟朋友出去一下。」原以為僅是出去不久後就會回家。

洪男在向員警求助前曾多次嘗試，卻無法得聯繫上，但用通訊軟體傳訊息，全都顯示「已讀」，洪男人擔心洪女發生意外，無計可施之下只好來到派出所尋求協助。

員警陳佩慧受理報案後，研判關鍵訊息後，判斷有很大機會找到人，立即「以機追人」，確認洪女手機訊號及所在位置的大致地點，陳員通報巡邏員警劉尚錡、陳琮祐前往可能地點一一巡查，最終在一處旅館中有了發現。

在員警向旅館業者說明來意及協尋資訊後，業者依據員警提供訊息，告知有一名剛投宿的年輕女性，非常符合員警所描述所要找的對象，在業者帶領員警及洪女家人至該房間，發現應門的女子果然就是洪女。

劉員與洪女對話中得知，洪女在稍早前於台中梧棲結束與朋友們聚會不久，見時間已晚，且查看手機時，發現幾十通來自家人撥打的手機未接來電及訊息，由於擔心遭到父母的責難，卻又不敢離家太遠，於是選擇在大甲區的一處旅館投宿休息。

劉員在聽完後，勸導洪女應先嘗試與家人溝通，不應「已讀不回」，並向洪女道出家人們的擔心之情。劉員表示家人永遠是家人，在此時此刻，他們最希望的是洪女能夠平平安安的回家，而不是給予任何責備，在一旁洪家人順著說「我們就從回訊息開始吧」，讓彼此不敢開口的家人們回歸最日常的日常。

大甲分局大甲派出所長李建興表示，現代人生活忙碌，因繁忙的生活，家人間容易會為各種事情而起衝突，家庭中如發生溝通問題，應以理智、平和處理，意見不同的時候，可以換個方式表達關心，找回彼此最舒適的關係，才不至於發生無可挽回的撼事。另民眾若發現家人失蹤不知去向，可立即報警協尋，警方將會盡全力找到家屬，讓失蹤人口平安返家，讓家屬放心。