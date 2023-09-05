姚元浩、庹宗康、莎莎等人主持的《嗨！營業中》第2季完美收官，近日播出漏網影片，姚元浩在邀請鬼鬼吳映潔「回家」作客時，2人私下鬥嘴鼓的話語相當精彩，讓鬼鬼忍不住抗議姚元浩情緒勒索。

影片中，姚元浩打電話邀請吳映潔來參與最後一集的錄影，一開始他溫情喊話：「妳都沒有回家過，莊園營業場所蓋好妳都還沒回來！」沒想到吳映潔開始推托說：「我有看播出，覺得那裡好熱」，姚元浩立刻回說：「沒有，現在冷度已經調到18度。」

吳映潔表示因為行程關係，無法直接答應，沒想到惹怒姚元浩，「鬼鬼！妳之前也是有邀請過別人，妳現在講這種不確定的話，到底要我怎麼樣做下去。如果沒有辦法立刻答應，那妳之後來只能去廚房工作」，吳映潔大喊抗議說：「你怎麼可以情勒我！」

另外讓人意外的，還有超級VIP吳宗憲在最終回現身，大家以為一定是鹿希派邀請的，沒想到他根本就不敢打電話，這個邀請函竟然也是姚元浩送出的。