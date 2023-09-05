颱風驚人雨量，玉里鎮約200公頃稻田淹水嚴重，主要在大禹、春日、松浦等地區。（王志偉攝）

颱風海葵為花蓮帶來豪大雨，南區玉里鎮大禹里稻米產區的排水圳溝，因去年震災受損，大水排不出去，農田形同「魚塭」。農業部長陳吉仲今天勘災，表示下月就會動工全面修復，至於地方反映秀姑巒溪長年未疏浚造成溪水倒灌、山邊溝欠缺整治等問題，他允諾主動協助縣府跨部會合作，做好「治山防洪」。

此外，海葵颱風降雨量驚人，花蓮各鄉鎮分傳農產受損災情，陳吉仲今天在花蓮說，公告金針、食用玉米、大豆及芥菜等4項作物現金救助，水稻也可申請保險理賠，另有農損持續查估中。

陳吉仲今天與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、及花蓮區農改場長杜麗華、農糧署、水利署等中央駐花蓮機關首長勘災。陳吉仲先到富里鄉農會聽取金針山金針花受損簡報，之後轉往南區玉里鎮大禹里，勘查稻米產區災情。

陳吉仲對於農田大水排不出去，形同「稻田變魚塭」也表驚訝，農民張秀美表示，去年0918地震時，當地灌溉溝渠嚴重受損，地形地貌彎曲，大片良田因排水不良慘淹，她的一塊一公頃大的農田，才剛插秧就「泡水」。

玉溪地區農會理事長張添富反映，南區秀姑巒溪河床長年沒有疏浚，大雨一來就倒灌，導致大禹田區逢大雨必淹，希望先疏浚，另山邊有5條土石流潛勢溪流，也急需整治。

有關灌溉溝渠重建，陳吉仲表示，已編預算4000多萬元，下個月起動工，連同龜裂農路一併處理，確保下次雨來的時候不會再淹水。

至於「治山防洪」，陳吉仲說，縣長徐榛蔚3天前就曾在中央災害應變會議中提出此事，行政院長陳建仁已指示彙整提報，農業部也會再向經濟部水利署反映，疏浚沒有問題，將做跨部會協調，評估哪一個溪流可以先整治就快做。

傅崐萁希望農業部在編列年度預算時，能考量全國農路整修，尤其東台灣每一次風災就首當其衝，希望跨部會能共同到花蓮全面性勘查、徹底整治。