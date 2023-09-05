未演先轟動！「南霸天」漢來大飯店將插旗台北南港經貿園區，漢來美食也將於今年10月在台北漢來大飯店3樓開出集團旗下第三家宴會廳。消息尚未曝光，但已接單逾2000桌，包括一場100桌的大型婚宴和38場企業大型會議。台北漢來大飯店表示，開幕在即，所有餐飲設施和人員也都陸續就位，業務人員更是每天忙著接聽訂席電話，目前已能量滿檔、摩拳擦掌，就待槍聲一響、衝刺出發。

漢來美食表示，進軍台北雖已不是首役，但因之前都是開設品牌餐廳分店，此次，回到自家關係企業五星級飯店內大規模展店，面對眾多國際五星級飯店競爭，勢必做足萬全準備。已開始接訂的國際宴會廳，擁有頂級奢華的管柱狀水晶吊燈、號稱全台最長（56.3米）、最高（5.9米）演唱會級環場大螢幕，以及可同時容納1200人的7.5米挑高無樑柱空間，和全台絕無僅有的「天空森林」戶外透明禮堂露天宴會場地，預期將會成為即將舉辦婚宴的新人夢想首選場地。

立足高雄28年的漢來大飯店，深耕在地成為南台灣商務飯店第一品牌，而由漢來美食經營、位在飯店9樓的漢來國際宴會廳，2008年曾承辦總統就職國宴；同年更在高雄漢神巨蛋購物廣場9樓開出當年全台最大、單一樓面可容納180桌的五星級飯店等級宴會廳，15年來，這兩個場地加總的年營收已突破 6.5億元(排除疫情因素)，市佔率最高更超過59％，每年服務超過480對結婚新人，承辦的喜宴桌數也高達11500多桌（2023年）。

為了在台北眾多的五星級飯店中勝出，硬體規劃上，漢來特別委請新加坡國際知名設計團隊DP Design做整體設計，尤其宴會廳的規畫不但有挑高7.5米無樑柱3大廳、5小廳，靈活的變動格局可滿足各式宴會場地需求，更斥資重金打造環場、演唱會級超高解析大螢幕和彷如實境的四季花卉全景迎賓動畫。

在軟體方面，也禮聘兩位國際知名設計大師：室內設計及珠寶設計巨擘胡德如女士和國際知名花藝大師齊云老師，針對飯店內整體空間陳列及室內外花卉植栽和喜宴桌花設計出呼應四季和花園概念的創意花藝，同時，在位於飯店5樓的戶外禮堂，也打造了一處融入天空森林的「秘密花園」，新人可以在如森林般的綠意和花欉中完成一場夢幻的證婚儀式和after party。

擅長以美味、精緻和超值備受消費者肯定的漢來美食，此次在台北漢來大飯店宴會廳端出的菜色上也下足功夫，品牌總經理羅嶸不但匯集粵菜、滬菜和川菜的精髓，也融入西式料理的食材、呈現和調味，讓吃宴席的客人也能感受到fine dinning的細緻度和客製感，就連前菜頭盤採用的秀盤都是特別訂製。