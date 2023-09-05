台中市水肥資源處理中心是台中市唯一專用於處理水肥的設施，審計部台中審計處指出，台中汙水下水道接管戶數至2021年底已增加至25萬餘戶，但近3年水肥處理量不減反增。環保局長陳宏益表示，有部分大樓汙水接管後仍需處理原有的化糞池，過渡期水肥量不會馬上減少。

台中審計處指出，台中市公共汙水下水道接管戶數已由2019年底的19萬餘戶，增加至2021年底的25萬餘戶，照理說該中心收受處理水肥數量應下降，但近2019年至2021年度收受處理水肥數量不減反增，2019年度9萬1976.83公噸，增加至2021年度10萬3123.45公噸，扣除收受外埔綠能生態園區生廚餘厭氧發酵產生的沼液數量後，2021年度水肥進廠數量仍有9萬2966.35公噸，較2020年度增加2946.83公噸，約3.27％。

環保局表示，台中市水肥來源包含家戶化糞池、機關及工商活動等產生之水肥，雖然台中市汙水水下水道接管率增加，但相對人口、建設、工商活動等也持續增加及活絡，水肥產生也會增加，經統計近年來每年水肥進場處理量約9萬公噸。

另，審計處也指出，該水肥中心2021年度每公噸平均處理成本為493.63元，但代處理費每公噸僅216元，嚴重不敷成本，影響台中市財政。

環保局回應，有關台中市水肥資源中心進場處理收費部分，因涉及民生所需費用，環保局將通盤考量適時研擬調整。陳宏益說，水肥中心成本已大幅下降，與水利局協調後，現在環保局僅做過篩工作，其餘汙泥脫水、調和等皆到汙水處理廠處理。