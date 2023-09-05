SEMI全球董事長執行委員會副主委暨日月光半導體執行長吳田玉認為，經濟規模和創新是半導體產業的兩個驅動力，然而地緣政治導致半導體市場循環模式的改變；成本上升和規模收縮的壓力逐增，因此需要注入更多創新，創造更高附加價值，如AI就是很明顯例子。與此同時，必須尋求更佳的成本效益架構，加強人力培養，以引領產業的進一步發展。此外，永續責任及社會信任更是刻不容緩的議題。

台灣半導體產業藍圖，吳田玉也提到，2030年半導體目標達到一兆美元的機會下，包括人工智慧、機器人、電動車、先進駕駛輔助系統、擴增實境、物聯網、新能源等，各廠商也須面臨到淨零、環境、社會和公司治理，以及循環經濟等責任，且相較前波成長趨勢，更有地緣政治影響，其造成區域化的附加成本與規模縮減。

針對半導體挑戰，吳執行長說明，未來系統設計趨勢為AI加上五感。而半導體策略應導入更多創新及創造更高的價值，效能和成本的結構優化(包括自動化)，以及人才，以人才發展和員工培訓需與生意的趨勢與複雜度緊密結合。