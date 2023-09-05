台南市前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉佃西自辦市地重劃案藉勢藉端向業者廖堅志索賄1300萬元，且為掩飾勒索犯行，高還製作購買抵費地不成的假契約，以1300萬元和解，掩飾收賄金流，高的律師還因涉洩密罪也遭到起訴，台南地檢署5日偵結，依貪汙等罪嫌對郭信良等8人提起公訴。

南檢指出，高進見知悉佃西重劃案有利可圖，2019年間接洽重劃案業者欲購買抵費地，惟協議未果未完成買賣，郭、高竟共謀，由郭信良於2021年6月間出面，以高曾向重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者強行索賄。郭一出面就恫嚇廖姓業者，「你答應用便宜價格賣抵費地給高，怎麼沒履行？嘴巴答應就算數，當初買起來，利潤至少1500萬元以上...」

廖姓業者當天未答應，隔天，郭、高再度約業者碰面，雙方討價還價後，廖姓業者唯恐郭信良以議長身分介入佃西重劃案進度，擔心遭郭刁難，加上考慮日後辦理相關程序可透過郭信良協助請託或施壓，讓佃西重劃案順利進行，同意支付1300萬，分別於2021年6月支付現金500萬元、9月支付現金800萬元給郭、高二人。

由於重劃案有部分地主因樁位錯誤無法辦理重劃後土地登記，廖姓業者也向郭請託希望幫忙關心，盡快讓地政局同意地主登記，郭當場允諾。

高進見為了掩飾索賄犯行，今年5月間與郭信良一同到台北某律師事務所找郭姓律師諮商，高進見返回台南後委由郭信良服務處黃姓助理，製作高晉見與黃姓被告等人合資購買抵費地不成，以1300萬元和解的假契約，試圖以假契約掩飾收賄的1300萬元流向。

檢方指出，黃姓被告等4人配合高的指示，7月6在接受檢方偵查中作出偽證，檢察官認郭、高、涉犯貪汙治罪條例的公務員藉勢藉端勒索財物、廖姓業者涉犯貪汙治罪條例的賄賂罪嫌，均提起公訴，另也對4名被告涉犯刑法偽證罪嫌，提起公訴。

此外，檢方也認高進見的律師郭晏甫在郭、高涉貪汙案遭羈押後，仍將本案重要情節拍照截圖後傳給高妻，涉違反職業倫理，阻礙犯罪偵查，郭雖辯稱誤傳，但檢方依涉犯洩密罪也對他提起公訴。

南檢指出，郭信良與高進見利用議長、里長職務，向重劃業者索賄，有辱官箴，且矢口否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑並宣告褫奪公權。另，郭姓律師同樣犯後態度不佳，也建請法院從重量刑。