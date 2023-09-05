希臘最著名地標之一雅典衛城（Acropolis）從今天開始試行限制每天開放2萬人參觀。

考古遺址衛城吸引世界各地讚嘆古老文化景點的遊客。未來，衛城每天最多開放2萬人參觀，預約網站將追蹤遊客流量，且實施每小時入場人數限制。

希臘文化部長曼多尼（Lina Mendoni）8月接受希臘廣播電台Real FM訪問時說，衛城目前每天約有2萬3000人參觀，「非常多」。

曼多尼說，衛城開放到晚上8時，但大多數遊客選擇在上午參觀，造成人流「塞車」，給衛城、遊客，以及努力應付龐大人數的工作人員帶來不愉快的環境。

新系統正處於試驗階段，可能於2024年4月開始正式實施，目標是解決過度擁擠的問題，並確保遺跡的安全與壽命。

衛城建於西元前5世紀的岩山上，藏有眾多歷史遺跡、建築與文物，其中最著名的就是供奉雅典娜（Athena）女神的帕德嫩神殿（Parthenon temple）。

今年夏初，歐洲出現破紀錄的熱浪，衛城一度因氣溫過高而關閉。8月底的當地照片顯示，希臘近期野火產生的煙霧籠罩著衛城。

明年4月開始，新的預約系統也將適用於使用電子門票的其他希臘考古遺址。