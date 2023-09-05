政府近日公布今年的國慶主題，「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，並以國旗「紅藍白」三原色為主視覺色彩基底，呈現出國旗空中飄揚的意象，然而隨即遭外界質疑，國名「中華民國」再度被消失。對此，一份最新網路民調針對民眾是否買單蔡政府的國慶主題設計進行調查，結果讓人相當震撼。

Youtube頻道《野電視94強》今（5）日發起網路民調，截至下午3點50分，總計有超過1.6萬人參與，針對「今年中華民國國慶主視覺設計沒有中華民國特色，英文翻譯更直接翻成「台灣國慶日」，你怎麼看？」的提問，有93%網友表態「民進黨不喜歡中華民國，那就不要當中華民國的官啊！2024一定要下架民進黨！」、剩下7%為「我支持民進黨！」

對於蔡政府設計的2023年國慶主題，網友紛紛怒批，「不當中華民國的官，卻大撈中華民國的錢！」、「民進黨要下架，但中華民國仍然是我的國家呀！」、「綠營人士領『中華民國』的薪水，但是自稱『台灣國』官員，真是可悲！」、「不認中華民國卻拿中華民國的薪資？？？真的不要臉？？？」。

不過面對外界的質疑，國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群回應，國慶活動主題就有中華民國4個字，而英文名稱因其用字簡潔、去年國人接受度高，所以今年才繼續沿用。