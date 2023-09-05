近日降雨連連，導致菜價持續上漲，日前一顆高麗菜就已上看400元，颱風海葵帶來的風雨更重創農作物，讓一顆高山高麗菜要價500元，讓民眾全都苦哈哈，有網友崩潰地說乾脆去吃到飽餐廳不吃肉，想靠著吃菜來「大撈一筆」。

連日的午後雷陣雨，讓菜價長期跌不下來，8月底、9月初時就出現一顆要價400元的高麗菜，其他如小黃瓜從每台斤50元漲到65元，黃玉米也從每台斤50元漲到80元，雖然日前北農宣布將啟動購貯蔬菜調節供應來緩和物價波動，但受颱風海葵影響，菜價依然持續飆漲，今（5）日傳統市場的高麗菜價格已飆至每台斤110元，若選購大顆一點的，一顆價格將達500元。

鄉民「DORAQMON」昨日在PTT八卦板表示，到市場買菜時發現普通的高麗菜一斤70元左右，高山高麗菜一斤甚至要150元，若買一顆很容易就破400元，驚呼「農民應該賺翻了吧」，並考慮要到吃到飽餐廳不吃肉、狂吃菜，藉此「大撈一筆」。

其他網友也說「前陣子買一顆200就快傻眼了」、「講個笑話，農業部」、「過一陣子大家又搶種，又變10塊」、「超盤，我以前一顆都買10塊，40倍耶」。