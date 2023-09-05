大甲高工希望95號公車能延駛至校門口，以方便學生搭乘及顧及學生安全。（大甲高工提供）

台中市大甲高工交通車112學年度有15條路線，但招標乏人問津，導致開學日流標，目前學生僅能靠家長接送及公車支援。學校再提高金額後於5日下午二度招標，原本僅1家投標，經現場討論後將相關折數進行調整，兩家廠商表示有意願，將改為明下午2時比價。

校長簡慶郎表示，該校學生交通車在開學日招標但卻流標，原因在於交通車的「費率計算」考量學生及家長負擔，而廠商如以營利考量，當然優先選擇費率營收較高（如私立學校、非山非市學校）標案。

簡慶郎指出，學校已提高公告金額，由原先基本里程30元／5公里、延伸1.5元／公里，總金額1270萬元；調整為基本里程40元／5公里、延伸1.6元／公里，總金額約1550萬元，初估每站點較去年提高30％車資。

學校於今下午二度招標，議價邀請兩家廠商前往，但僅一家投標，不過因原訂搭乘學生數為660人，經公告調漲30～40％後，減少為566人，整體車資可預期減少下，業者要求刪除或降低減免折數才願意投標。

經討論後將相關折數進行調整，該廠商有意願，而另家廠商也認為可以，所以改為明天下午2點比價。

簡慶郎表示，開元路口至大甲高工校門約800公尺，沿途多路邊停車，無人行道，且上下班期間，長生路進出上下班汽車、機車等交錯紛雜，若無交通車，徒步學生增加近600人，沿途風險因素提高。

簡慶郎強調，希望市府相關單位以「交通車公車化」理念，期盼尋求交通車相對於公車10公里補貼，或納入「非山非市」教育資源需要協助學校名單，否則，學校交通車標不出去，學生只能改搭公車，恐會造成大眾運輸負擔，家長若自行接送勢必造成交通壅塞，雪上加霜是大家所不樂見的。