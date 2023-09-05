響應交通部「交通安全月」，全台有超過萬名外送員的德商foodpanda今（5）日分享推動「安心外送333」的安心計畫及關鍵成效，從設備到教育訓練全方位保護，例如用AI大數據派單，外送夥伴不需要搶單，或是大單就主動拆單等。其中今年5月起首創的每單5元「安全獎勵金」機制，有效鼓勵外送夥伴安全騎車，今年6月的事故機率比2021年同期減少一半。

foodpanda營運協理黃昭傑表示，foodpanda在台灣耕耘11年，最近5年由於跨越疫情期間的3年，訂單成長很快，外送夥伴人數更是成長10倍，又以女性以及18到30歲的年輕族群增加最多。

黃昭傑表示，foodpanda提供全時段傷害團體險最高理賠300萬、安全課程；提供至少包覆3／4的安全帽，便於安裝行車紀錄器；外送保溫箱有大面積反光，並從拉鍊變成磁吸式；要求穿兩截式雨衣，行動更俐落安全。

黃昭傑說，foodpanda外送夥伴不需要搶單，公司會根據AI大數據派單，並且有建議路線；惡劣天氣如上周颱風，若停班課會提前半個小時暫停外送，讓外送夥伴把手上單子慢慢送完。

此外，一但交通法規有任何更新，黃昭傑說foodpanda一定會「鋪天蓋地讓外送夥伴知道」；機車安全駕駛課程會教許多重要技能，許多外送夥伴也現身說法表示，例如學過緊急剎車的技巧之後，車子的穩定性跟煞車距離都有顯著改善。另外也與公路總局定期比對重大違規名單，並辦理回訓計畫。

其他的細緻規畫還包括，foodpanda跟全台3000家特約商店合作，讓外送夥伴可以在這些店家充電、上廁所；辦理免費巡迴健檢以及經濟支持計畫等。最重要的是，foodpanda要求行政同仁每一季都要去外面跑單，才能真正了解外送同仁的需求。

Foodpanda營運總監秦宇表示，Foodpanda於2020年起舉辦安心360計畫，涵蓋外送前、中、後的安全訓練與後援，事故件數減少3成、重大違規人數降低24％，今年受惠人數提升102％。

秦宇舉例，像台灣每年5到8月雨下得多，因此Foodpanda花了很多力氣開發各種雨天防護設備，像是胎壓檢測器、藍芽耳機、安全帽鍍膜等。另外為讓外送同仁更方便，AI大數據派單系統碰到大單也會自動拆單。